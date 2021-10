Manter o motor a trabalhar é o objetivo de Sporting e Benfica

Sporting e Benfica cumprem hoje jogos de diferentes rondas da Liga Betclic, com o objetivo de darem seguimento ao bom momento. Mas para isso é preciso manter o motor a trabalhar. No João Rocha, o campeão nacional defronta o Illiabum depois do triunfo confortável em Ovar na jornada inaugural e antes de receber o FC Porto no sábado.

Já as águias estreiam-se no campeonato na receção ao V. Guimarães, depois de carimbada a entrada na fase de grupos da FIBA Europe Cup. “Temos de imprimir um ritmo alto e comunicar muito bem a defender”, analisou o técnico Norberto Alves à BTV.