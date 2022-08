Manuel Fernandes: «Fizemos um forte investimento»

Manuel Fernandes, presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB), explica-nos a evolução do 3x3 no país, estando otimista quanto ao futuro desta vertente. "A FPB reconhece a importância que tem para o jogo esta vertente de 3x3, que já é jogada há muito tempo em Portugal mas que se chamava ‘street basket’ e não tinha a FIBA a coordenar e dar alguma unidade prática à vertente. O boom do 3x3 veio daí mas também dos Jogos Olímpicos. Atualmente é uma modalidade consagrada e jogada à escala planetária e por todas as federações que têm basquetebol. É um jogo mais intenso, é jogado com mais intensidade num espaço ao ar livre e a meio-campo. O jogo torna-se mais democratizado e só é preciso uma tabela. Está a ganhar cada vez mais adeptos por todo o Mundo e também em Portugal", salientou Manuel Fernandes, destacando o desenvolvimento do 3x3 no país.

"A nossa atividade começou com torneios, depois com os circuitos nacionais. Já fizemos também campeonatos distritais a nível jovens (sub-17). Foi uma primeira boa experiência que veio para ficar. O circuito nacional 3x3 já era jogado em Portugal há bastante tempo mas não tinha esta expressão. Também temos apostado no desporto escolar, onde temos tido enorme sucesso. Fizemos um grande investimento e estamos agora a ver os resultados. Temos um projeto dedicado só a esta vertente, que é o aproveitamento de espaços degradados que são requalificados para a prática do jogo: têm como característica especial a decoração através da arte urbana. Já inaugurámos 22 campos, que têm esta vantagem de qualquer um poder praticar em parques, de acesso gratuito".

E a nível internacional, é possível sonhar com os Jogos Olímpicos? "É um sonho mas temos os pés bem assentes da terra porque sabemos que os sonhos dão muito trabalho. Os resultados que temos tido no 3x3 ultrapassam as expectativas", admitiu.