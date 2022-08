Márcia Costa: «A adrenalina é especial»

A nível internacional, Portugal está a começar a exibir-se a altíssimo nível. Um dos casos de sucesso é a Seleção Nacional feminina, que continua a consolidar o seu trajeto na elite da vertente 3x3. Record falou com Márcia Costa, um dos rostos desta equipa feminina que tem obtido resultados de excelência.

"Tenho acompanhado a evolução do 3x3 em Portugal com muito agrado. As coisas no geral estão a correr bem no país, mas também agrada-me saber que há cada vez mais gente à procura do circuito nacional, e que isso pode vir na sequência do que temos vindo a fazer. Acho que começaram a acreditar mais nesta vertente do basquetebol. É com muito agrado que vejo esta evolução. Entendo que há ainda uma grande margem para percorrer mas que o caminho já começou a ser feito", destacou Márcia Costa, antes de comentar o sucesso da Seleção feminina: "O facto de estarmos a conseguir competir de igual para igual frente a equipas de topo, é óbvio que nos faz querer mais. Mas neste momento, o que nós pensamos é continuar a termos este nível para realmente manter esta competividade. Acabámos de ganhar às campeãs mundiais em título [França] e neste verão também conseguimos vencer a equipa que foi campeã olímpica. E óbvio que isso nos traz algumas ambições, mas agora estamos mais preocupadas em manter o foco e esta competividade. Queremos chegar ao Campeonato da Europa com qualidade e fazer um bom resultado. Queremos consolidar o nosso trajeto".

E o que tem esta vertente 3x3 tão de especial? "O 3x3 tem uma adrenalina inerente que é especial e diferente do 5x5. Mesmo a questão do treinador ter um papel menos preponderante. Nós somos muito mais autónomas, temos mesmo de resolver os nossos problemas de jogo ali entre as quatro. E isso torna tudo mais desafiante. A adrenalina que está por trás daqueles 12 segundos de tempo de ataque ou defesa. E gosto muito do facto de ser um jogo que, apesar de haver favoritos à partida, consegue surpreender e ter um vencedor inesperado".



Sub-18 a subirem de nível



Outra das seleções nacionais de 3x3 que têm estado a mostrar evolução a nível internacional são os sub-18 masculinos que continuam a subir de patamares competitivos, conseguindo neste momento já se encontrar nos oito melhores do Mundo.

A jovem equipa nacional participou nos últimos dias no Mundial realizado em Debrecen, na Hungria, tendo só caído nos quartos-de-final diante da Lituânia (14-21). Mas antes, os sub-18 haviam deixado boas indições na competição oficial com o carimbo da FIBA, graças aos três triunfos importantes diante o Chile (21-5), Mongólia (17-16) e Quirguistão (21-15).



Neste escalão, a formação portuguesa é constituída por Danilo Horta, Filipe Dionísio, Salvador Victo e Tomás Silva, sendo orientada por Bernardo Pires e João Chaves