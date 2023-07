Marcus LoVett Jr. renova com o Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O base norte-americano Marcus LoVett Jr. renovou contrato com o Sporting por mais uma temporada, anunciou esta segunda-feira o clube leonino no seu site oficial."Sinto-me fantástico. Estou muito agradecido e sinto-me abençoado por renovar contrato e poder continuar a jogar pelo Sporting. Estou muito feliz. Estou bem-adaptado, Lisboa tem sido muito boa para mim. Adoro a energia da cidade e dos adeptos, e isso é tudo aquilo de que preciso", disse o jogador norte-americano, de 27 anos, em declarações ao site oficial do clube de Alvalade.De olho na nova temporada, o jogador assumiu vontade de melhorar. "Deixámos sempre tudo em campo e acho que demos passos largos na época passada, mas claro que há sempre espaço para melhorar. A única coisa que muda são os jogadores, já que o objectivo continua a ser o mesmo: vencer o campeonato", apontou o basquetebolista, que mostra agrado por continuar nos leões."Este é o meu primeiro grande clube e isso importa muito, o Sporting deu-me a oportunidade de jogar aqui. Tenho tentado fazer o que sei melhor e dar tudo pelos adeptos. O clube significa tudo para mim, há uma grande tradição aqui e é isso que todos desejamos", acrescentou.