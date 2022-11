Mário Gomes destaca fibra da equipa: «Nunca atira a toalha ao chão»

Confiança total nos jogadores. Esta é a expressão de ordem do selecionador nacional Mário Gomes, que enalteceu, no final do jogo com a Bulgária, a atitude dos seus atletas. "Esta é uma equipa em que tenho confiança total. Na primeira parte pura e simplesmente não defendemos", começou por dizer, revelando de seguida o que mudou. "No intervalo apelámos ao que esta equipa tem de melhor, a coesão, o caráter, a química, e melhorámos muito na defesa da bola. O mérito total é dos jogadores. Esta equipa nunca atira a toalha ao chão", sublinhou o técnico, pedindo igual apoio dos adeptos para o jogo de domingo, diante da Roménia (17h00). "O público ajuda, principalmente num jogo como este. Espero que esta onda em torno da seleção se mantenha", destacou o treinador português.