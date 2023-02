Mário Gomes: «É uma qualificação mais do que justa»

Portugal perdeu com a Búlgaria por 90-82, mas garantiu, ainda assim, um lugar na qualificação para o EuroBasket'2025. Após o encontro da sexta e última jornada do Grupo F da segunda ronda de pré-qualificação, Mário Gomes mostrou-se naturalmente satisfeito com os seus jogadores e revelou qual foi a chave do sucesso.

"Sabíamos que este jogo ia ter as características que teve. A equipa búlgara não só se apresentou com um roster diferente do que jogou o resto da qualificação, como fez um muito bom jogo. As pessoas podem pensar que jogaram abaixo do nível que podem jogar, mas não jogaram", começou por referir o selecionador nacional de basquetebol.

"Eles jogaram a um nível elevadíssimo e nós conseguimos suste-los, ter a mentalidade e a coesão que, normalmente, decidem este tipo de jogos e não permitimos que eles fossem mais duros do que nós, nem que eles quisessem ganhar mais do que nós", acrescentou.



Chave do jogo

"Para mim, a chave do jogo esteve no momento mais difícil [desvantagem de 17 pontos, a menos de cinco minutos do fim], quando conseguimos reunir forças, não nos desorientámos, não perdermos a cabeça, continuámos a jogar coletivamente e conseguimos, todos juntos, encontrar soluções para os problemas que estávamos a ter. É isso que caracteriza esta equipa."



Qualificação

"Penso que é uma qualificação mais do que justa, por tudo aquilo que nós fizemos ao longo das seis jornadas desta fase [segunda ronda de pré-qualificação], em que, efetivamente, fomos a melhor equipa das seis. Hoje, tendo o jogo as características que tinha [Portugal perdia perdeu por um máximo de 10 pontos], tratava-se de conseguirmos atingir o nosso objetivo ou não, o resto não era importante. E agora, ainda é menos importante, porque conseguimos atingir esse objetivo", concluiu.



Já Miguel Queiroz, capitão da Seleção Nacional, realçou o feito histórico alcançado pela equipa das quinas e mostrou-se orgulhoso.



"Mais uma vez, vamos fazer algo que nunca tínhamos feito. Esta seleção já tinha jogado uma qualificação para o Mundial, que era a primeira vez. Agora vamos jogar um pré-olímpico, que também vai ser a primeira vez", afirmou, no final do encontro, disputado em Botvegrad.

"Muito orgulhoso desta equipa e deste grupo de jogadores. Mesmo estando a perder por 17 pontos [84-67, a 4.50 minutos do final), que na realidade eram só sete [Portugal podia perder por um máximo de 10 pontos], mas é pesado, nunca virámos a cara à luta e fomos atrás do resultado e, no final, conseguimos um grande objetivo, frente a uma seleção muito complicada, numa deslocação superdifícil, perante o MVP [Jogador Mais Valioso] da Euroliga [Aleksandar Vezenkov]. Não poderia estar mais orgulhoso de cada um que faz parte deste grupo", terminou.