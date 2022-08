Mário Gomes: «Espero que consigamos estar numa condição suficiente para competir e ganhar»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa de basquetebol assumiu esta quarta-feira a ambição de vencer em casa da Roménia, na fase preliminar de qualificação para o Europeu da modalidade de 2025, em jogo marcado para quinta-feira em Ploiesti.



Portugal defronta os romenos, pelas 17:00 (horas em Lisboa), os romenos após uma preparação que o selecionador, Mário Gomes, admitiu ter sido menos do que ideal.

"O próprio jogo é que vai dizer em que condição estamos. (...) Espero que nós consigamos, apesar de todos os contratempos que tivemos, estar numa condição suficiente para poder competir e ganhar", declarou, citado pela Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB).

Com "a capacidade mental e a química da equipa", espera que Portugal possa "ultrapassar a desvantagem de não estar na forma que devia estar" para conseguir o objetivo: "ganhar".

Pela frente estará uma Roménia "fisicamente muito forte",contra a qual a pressão forte e o contra-ataque serão armas decisivas, também para se poder explorar "alguma debilidade na recuperação defensiva" que possam apresentar.

A confirmar o otimismo esteve Neemias Queta, apostado em liderar uma equipa a que acaba de se juntar. "Vai ser um bom jogo. Estou feliz por me estrear pela seleção principal e estou confiante. Temos trabalhado bem, feito bons jogos-treino, e vamos para ganhar", declarou o luso.

O jogador dos Sacramento Kings, o primeiro português na NBA, é uma de duas caras novas, a par do naturalizado Travante Williams, nascido nos Estados Unidos. "Este é um grupo muito bom, com muito boa química. Os dois jogadores que entraram agora parecem estar cá há muito tempo, e [é um grupo] que trabalha muito bem, de forma séria, com elevado sentido de profissionalismo", elogia o selecionador.

Portugal joga na Roménia na quinta-feira antes de receber Chipre, em partida agendada para domingo, também às 17 horas.