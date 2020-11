Mário Gomes: «Não jogámos com a intensidade necessária»

Portugal venceu este sábado a Albânia (70-88), em Matosinhos, na quarta jornada do Grupo A da primeira ronda de pré-qualificação europeia para o Mundial de basquetebol de 2023. Após a partida, o selecionador nacional admitiu algumas dificuldades e erros da equipa, nomeadamente no ataque.





"Estes jogos em que uma vitória vale conseguir um objetivo tem uma parte emocional que pesa muito. Tivemos alguma insegurança no ataque, que teve origem nos muitos erros que cometemos. Não nos conseguimos adaptar ao facto de a Albânia jogar com cinco jogadores móveis, sem ter um poste. Tentámos várias vezes defender zona para colmatar esses problemas, e eles encontraram soluções", afirmou Mário Gomes."Como o jogo se foi mantendo fechado, e com resultado aproximado, veio alguma ansiedade e alguma tensão no ataque. Até tivemos uma boa percentagem de lançamentos, mas tivemos muitos 'turnovers' não forçados e isso transmitiu insegurança à equipa porque estava em causa atingir um objetivo", continuou."Não jogámos com a intensidade necessária. A Albânia foi muito mais intensa do que nós e também beneficiou de uma arbitragem de fraca qualidade, que permitiu contactos atrás de contactos, e eles jogaram nisso. Tudo junto, deu estas dificuldades. Tínhamos um objetivo, conseguimo-lo e estamos satisfeitos por isso. Estamos a construir uma equipa para o futuro, tentando atingir objetivos também no presente", concluiu o técnico."Aproveito para endereçar sentidas condolências à família e aos amigos do Vítor Oliveira, que era uma pessoa e um treinador que, apesar de não ter conhecido pessoalmente, sempre me habituei a respeitar".