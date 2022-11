Mário Gomes pede enchente para Portugal em Coimbra

Portugal joga hoje (19h00) cartada importante na fase de qualificação para o EuroBasket’2025, recebendo a Bulgária, no Pavilhão Multidesportivo Mário Mexia, em Coimbra. Líder do Grupo F – apura o 1º classificado diretamente –, com duas vitórias em outras tantas jornadas, a Seleção defrontará o opositor teoricamente mais forte, mas o selecionador Mário Gomes, que desta vez não poderá contar com o poste Neemias Queta (Kings da NBA), acredita na vitória com a ajuda do público: “Ter uma força extra é muito importante, para que os jogadores sintam esse apoio”, disse o técnico à Lusa.

Depois do duelo de hoje, as quinas recebem a Roménia no domingo (17h00). Em fevereiro, as contas ficam fechadas em Chipre e na Bulgária.