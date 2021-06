Mário Gomes pré-convoca 16 jogadores para os encontros do Mundial de 2023

O selecionador português de basquetebol, Mário Gomes, anunciou esta quarta-feira uma lista de 16 jogadores pré-convocados para os os embates com Suécia e Áustria, da segunda ronda de pré-qualificação para o Mundial de 2023, marcados para agosto.

Depois de ultrapassar o Grupo A da primeira ronda, face a Bielorrússia, que também se qualificou, Albânia e Chipre, Portugal vai disputar o Grupo C da segunda ronda com suecos e austríacos, de 12 a 17 de agosto, na bolha de Matosinhos. Portugal defronta os escandinavos em 12 e 16 de agosto e mede forças com os austríacos em 13 e 17.

Em relação à última pré-convocatória, de 18, para os dois últimos jogos da fase anterior, Mário Gomes repescou o poste vimaranense Ricardo Monteiro e deixou de fora três campeões pelo Sporting (Diogo Araújo, Pedro Catarino e Cláudio Fonseca).

Os jogadores concentram-se em 4 de julho, na bolha de Matosinhos, sendo que, dos 16 pré-convocados, o técnico luso terá de retirar dois para a lista final.

"As duas primeiras semanas de trabalho serão típicas de início de época, porque os jogadores estão agora a gozar férias. Temos de acelerar as coisas, porque o tempo de preparação será mais curto", explicou Mário Gomes ao site federativo.

De acordo com o selecionador luso, "a convocatória foi feita, como sempre, tendo por base o coletivo, pensando naquela que é a melhor equipa, pensando sempre no conjunto".

"Estamos numa fase de construção de uma identidade da equipa e isso exige alguma continuidade nas convocatórias. Queremos uma equipa sempre preparada para competir e a acreditar que pode ganhar", frisou.

Para Mário Gomes, esta é a equipa que "pode dar melhor resposta no presente, olhando para o futuro", sendo que "na seleção nacional não há lugares vitalícios nem portas fechadas para ninguém".

Na preparação para os embates com austríacos e suecos, Portugal vai disputar dois torneios triangulares e duas partidas na Suíça. Os primeiros encontros serão em Matosinhos, de 21 a 24 de julho, seguindo-se uma deslocação a solo helvético, onde Portugal jogará em 28 e 29, e, depois, o regresso à bolha, para os últimos testes de preparação, já em agosto.

Para alcançar um lugar na fase de qualificação europeia, juntando-se às 24 equipas já apuradas, Portugal precisa de ficar num dos dois primeiros lugares do agrupamento.

O Mundial de basquetebol de 2023 realiza-se na Indonésia, Japão e Filipinas de 1 a 17 de setembro.



Lista dos 16 pré-convocados:

- Bases: Diogo Gameiro (CAB Madeira), Diogo Ventura (Sporting), Francisco Amarante (FC Porto), José Barbosa (Oliveirense), Pedro Bastos (Ovarense), Rafael Lisboa (Benfica) e Sérgio Silva (Lusitânia).

- Extremos: Diogo Brito (Ourense, Esp), João Grosso (Oliveirense) e Vladyslav Voytso (FC Porto).

- Postes: Daniel Relvão (Académica), Gonçalo Delgado (Zentro Basket, Esp), João Guerreiro (Oliveirense), Miguel Queiroz (FC Porto), Ricardo Monteiro (Vitória de Guimarães) e Sasa Borovnjak (Palencia Basket, Esp).