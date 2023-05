Marquise Moore coroado MVP da Liga Betclic

Marquise Moore, do Imortal, foi coroado MVP no Pavilhão Carlos Lopes, na segunda edição dos Liga Betclic Awards. O jogador norte-americano, na época de estreia em Portugal, teve correspondência com Raphaella Monteiro (Benfica), no feminino.Já Fernando Sá (FC Porto) foi distinguido como técnico do ano no masculino, com André Janicas (Esgueira) a ganhar o galardão no feminino.MVP: Raphaella Monteiro e Marquise MooreMelhor marcador: Kwanza Murray e Anthony RobertsMelhor assistente: Joana Soeiro e Derek Jackson Jr.Melhor ressaltador: Isabela Quevedo e Zachary SimmonsMais Roubos de bola: Mykea Gray e Derek Jackson Jr.Mais desarmes de lançamento: Ndioma Kane e Cleusio CastroMelhor Defensor: Márcia da Costa Robalo e Travante WilliamsMVP Jovem: Inês Neto e Diogo PeixeMelhor Árbitro: Joana Pessoa e Sérgio SilvaMelhor Treinador: André Janicas e Fernando SáPrémio Carreira: Mery AndradePrémio Mike Plowden: Daniela Domingues e José BarbosaPrémio Excelência: Hermínio BarretoPrémio Homenagem: Henrique Vieira