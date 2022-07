Marta Martins renova contrato com o Benfica: «É a minha casa»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A base internacional portuguesa Marta Martins prolongou o contrato com o Benfica, anunciou esta sexta-feira o campeão nacional de basquetebol feminino, sem revelar a duração do novo vínculo, no sítio oficial na Internet.

Marta Martins, de 21 anos, vai cumprir em 2022/23 a sexta época ao serviço do clube lisboeta, para o qual se transferiu em 2017/18, proveniente do Santarém Basket, tendo disputado 37 jogos na temporada passada.

"Isto é a minha casa. Adoro a família benfiquista, os nossos adeptos são incríveis, a nossa equipa é incrível e fico mesmo muito orgulhosa porque é realmente um privilégio poder jogar aqui", afirmou a jovem jogadora.

Na época 2021/22, Marta Martins, que tem três internacionalizações por Portugal, fez parte do plantel que conquistou o título nacional, a Taça de Portugal, a Supertaça e a Taça Federação.