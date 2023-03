Marvin Clark II: «Estamos na luta pelo título e todos os jogos vão ser finais»

O FC Porto recebe este domingo a equipa do Sporting, jogo a contar para a 3.ª jornada da segunda fase do campeonato nacional. Marvin Clark II, extremo dos dragões, acredita que será um duelo equilibrado. "Espero um jogo muito equilibrado. Estamos todos numa luta pelo título e todos os jogos vão ser finais", disse citado no site oficial dos dragões."Só joguei uma vez contra eles e percebi que são uma equipa bem treinada, com jogadores experientes e que têm qualidade. Temos de ser intensos e de responder aos pontos fortes deles", continuou.O basquetebolista acrescentou que o apoio dos adeptos "tem sido crucial em todas as provas". "Espero que apareçam no domingo para nos darem essa energia extra", concluiu.