Match point para o FC Porto

O FC Porto pode sagrar-se hoje campeão nacional em caso de vitória frente Sporting, no jogo 4 da final. Depois de duas vitórias seguidas, a equipa de Moncho López pode conquistar no seu reduto o título que foge desde 2016. “Temos a primeira oportunidade para vencer o campeonato e vamos tentar aproveitá-la”, disse o técnico espanhol, que deixou o alerta: “Vamos encontrar uma versão muito forte do Sporting.”

Do lado dos leões, a receita é simples: forçar a ‘negra’. “Temos de dar tudo, porque queremos sobreviver”, frisou o treinador Luís Magalhães.