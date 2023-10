Mau tempo muda Esgueira-FC Porto para o Dragão Arena

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O mau tempo obrigou a mudança de local do Esgueira-FC Porto, agendado para sexta-feira às 21h00, para o Dragão Arena."Devido às condições meteorológicas que afetaram o pavilhão do Esgueira, o jogo vai-se realizar no Dragão Arena, esta sexta-feira, às 21h", informou o FC Porto.Também o Esgueira anunciou esta mudança de local nas redes sociais.