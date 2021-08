Max Landis renova com o FC Porto até 2023

O basquetebolista norte-americano Max Landis renovou com o FC Porto até 2023, anunciou esta segunda-feira o clube azul e branco no seu site oficial.

Depois de um período de lesões, pois sofreu uma rotura completa do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em 2019 e outra no joelho direito em 2020, Max Landis, de 28 anos, tem ultrapassado meses de recuperação, mas diz-se "um melhor atleta" perante tantas adversidades.

"A minha recuperação tem sido boa. Tenho tentado recuperar nos últimos seis/sete meses, estabilizar o meu joelho e tem sido bom. Claro que neste processo de recuperação, há muita dor e muito trabalho a fazer, mas tenho-me saído bem, sinto o meu corpo em forma e estou ansioso por começar a pré-época", explicou o jogador em declarações ao site do clube.

Max Landis, que vai manter o número 10, sabe bem o quer na nova época: "O nosso objetivo coletivo é tentar sempre vencer títulos".