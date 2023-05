Meias-finais para decidir

O fator casa imperou no 1º jogo dos quartos de final do playoff do título, veremos se sucede o mesmo no segundo. Caso não venha a acontecer, Benfica e Oliveirense, hoje, e Sporting e FC Porto, amanhã, garantem as meias-finais. O jogo mais equilibrado da primeira ronda foi o dérbi de Aveiro, com a Oliveirense a vencer a Ovarense por 75-70, sendo que nos restantes houve triunfos mais confortáveis.

Mas todas as cautelas são poucas. "Temos de jogar nos nossos limites de concentração e intensidade defensiva", anteviu o técnico do Benfica, Norberto Alves, sobre a deslocação ao reduto do Póvoa.