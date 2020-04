Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Mery Andrade: «Americanos pensam que são invencíveis e não acreditaram neste vírus» Portuguesa aponta a mentalidade do povo e dos líderes como o principal ‘ajudante’ do vírus, mas acredita que podem aprender com esta situação