Mery Andrade "grata para o resto da vida" por homenagem em campo de basquetebol

A antiga basquetebolista internacional portuguesa Mery Andrade, que disputou a Liga norte-americana feminina (WNBA), mostrou-se esta terça-feira "grata para o resto da vida" na inauguração de um campo de basquetebol em sua homenagem, em Cascais.

Localizado na freguesia de Carcavelos e Parede, o campo de basquetebol 3x3 segue-se aos campos dedicados a Kobe Bryant, Ticha Penicheiro e Neemias Queta -- figuras de relevo da modalidade, tanto a nível nacional, como internacional -, inaugurados também em Cascais.

"Este projeto e esta homenagem significam muito para mim. Toca o coração e vou ser imensamente grata para o resto da vida pela possibilidade de proporcionar a novos atletas a prática desta modalidade, que me deu muito ao longo da minha carreira e que me continua a dar ao longo da minha vida", salientou Mery Andrade, de 47 anos.

A requalificação do campo é da autoria do artista OATS, num projeto que une a arte ao basquetebol e que, hoje, contou com a presença de muitos jovens basquetebolistas das equipas do concelho de Cascais, nomeadamente do Quinta dos Lombos, clube que Mery Andrade representou em 2013/14, temporada que foi concluída com três títulos.

"O basquetebol permitiu-me obter uma educação nos Estados Unidos e abrir portas para que outras atletas pudessem seguir esse caminho. Ter o meu nome associado a uma experiência deste género traz-me bastante satisfação e espero que este campo seja só o princípio de muitas carreiras de sucesso para um futuro próximo", expressou.

Mery Andrade representou Portugal em 129 ocasiões, tendo jogado na WNBA durante cinco épocas, pelas equipas Cleveland Rockers e Charlotte Sting, jogando depois vários anos em Itália, com um retorno a Portugal no meio, para jogar no Quinta dos Lombos.

Segunda basquetebolista portuguesa na WNBA -- a seguir a Ticha Penicheiro --, é agora treinadora-adjunta dos Birmingham Squadron, clube afiliado aos New Orleans Pelicans que disputa a G-League, o campeonato de desenvolvimento da NBA, há quatro épocas.