Mery Andrade vence prémio carreira e põe os olhos na NBA: «Qualquer pessoa fala de Portugal e eles têm referências»

A antiga basquetebolista luso-cabo-verdiana Mery Andrade recebeu esta segunda-feira o prémio carreira na segunda edição Liga Betclic Awards, sucedendo a Ticha Penicheiro, e afirma que tem o objetivo de treinar na NBA.

A agora treinadora do Birmingham Squadron, da G-League, de 47 anos, que falava à imprensa à margem do evento que se realizou no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, reconheceu que este prémio nunca poderia vir 'sozinho'.

"Está aqui a dizer 'Mery Andrade', mas não é 'Mery Andrade'. O basquetebol é um desporto coletivo. Tem muita gente atrás, quer dentro como fora de campo. Reconheço os sacrifícios do trabalho que foi feito comigo para que pudesse ser mais que a 'ponta de um iceberg'", sustentou.

Para Mery Andrade a 'cereja no topo do bolo' foi o facto de o prémio ter sido entregue por Ticha Penicheiro, antecessora no galardão da época passada, mas sobretudo uma grande amiga. "Batalhámos juntas durante anos e continuamos. Ter a Ticha a dar-me este prémio e a passar-me o testemunho. Tem um lugar especial", enfatizou.

Depois de brilhar como jogadora, Mery Andrade tem agora como objetivos treinar uma equipa da NBA. "Estou a trabalhar para isso. Se acontecer é ótimo. Se não acontecer, também. As experiências que tenho vivido e o que tenho aprendido é sempre bom" disse.

Embora distante de Portugal, Mery Andrade aproveitou para felicitar o GDESSA Barreiro pela conquista do título nacional feminino de basquetebol e não tem dúvida em reconhecer que existe talento entre as jogadoras lusas para brilhar nos Estados Unidos. "Quando posso tento seguir o basquetebol em Portugal. Acho que o mais difícil já foi feito. Qualquer pessoa fala de Portugal e lá eles têm referências. Conseguimos abrir portas para quem vem depois de nós. O importante é que elas se sintam motivadas. Se nós conseguimos, e não somos super-heróis, elas também podem conseguir", rematou.

Além de Mery Andrade, destaque também para o Prémio Excelência atribuído a Hermínio Barreto, antigo jogador e treinador falecido em 12 dezembro de 2022, e o Prémio Homenagem a Henrique Vieira, também antigo jogador e treinador, falecido em 4 de julho de 2022.