Micah Downs, basquetebolista do Sporting, acusou os adeptos da Oliveirense de proferirem insultos racistas a alguns jogadores leoninos, na partida entre ambas as equipas disputada esta tarde, em Oliveira de Azeméis, para a Liga Betclic - os campeões nacionais venceram por 78-67 "O que aconteceu esta noite foi nojento. Adeptos da Oliveirense a gritarem e a fazerem gestos extremamente racistas. Chamaram os meus colegas de macacos. Federação Portuguesa de Basquetebol, o que vão fazer?", começou por dizer o extremo norte-americano numa imagem partilhada no Instagram, acrescentando na legenda: "Porcos racistas! Federação, vão responsabilizar a Oliveirense pelos atos dos seus adeptos? Ou vão virar a cara e continuar a perpetuar o racismo?"