Micah Downs sai do Sporting com críticas duras: «Usado, abusado, deitado fora e ignorado»

Micah Downs não vai ficar no Sporting para a temporada 2022/23. O extremo anunciou o adeus ao clube pelas redes sociais e com fortes críticas aos leões, puxando inclusivamente dos galões."Garantam que nunca se esqueçam! Graças a mim ganharam um campeonato, mas contem a história como quiserem. Usado, abusado, deitado fora e ignorado. O lixo de um homem é o tesouro do outro", escreveu o jogador norte-americano através da conta pessoal de Instagram.Downs, de 35 anos, jogou as duas últimas temporadas em Alvalade, ajudando a equipa de Luís Magalhães a alcançar o título nacional em 2020/21. Antes, também em Portugal, já havia representado o Benfica durante duas épocas.