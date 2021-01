Micah Downs celebra triunfo do Sporting

Micah Downs comemorou ontem, nas redes sociais, a vitória do Sporting no campo do Maia Basket por 95-71, confirmando praticamente a notícia avançada por Record na passada sexta-feira: o extremo norte-americano de 34 anos prepara-se para reforçar o plantel de Luís Magalhães, depois de ter representado o Benfica nas épocas 2018/19 e 2019/20. Os leões não tiveram dificuldade em assegurar o melhor registo de sempre do basquetebol verde e branco, ao somar a 15.ª vitória consecutiva – sem derrotas – na Liga Placard e a liderança isolada da prova. Cláudio Fonseca esteve inspirado ( 17 pontos e 15 ressaltos), num jogo em que o Sporting dominou por completo. “Queremos continuar a alimentar-nos de vitórias”, disse o adjunto António Paulo.