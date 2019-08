Micah Downs continua ao serviço do Benfica

Apesar de ter sido noticiada a sua saída, o norte-americano Micah Downs vai continuar no Benfica. O jogador – figura de proa das águias na época transata – parecia destinado a regressar ao basquetebol russo onde tinha uma proposta consideravelmente mais vantajosa do ponto de vista financeiro. Porém, essa possibilidade acabou por se gorar e Downs optou por prosseguir a carreira em Portugal. Ontem, nas redes sociais, o basquetebolista colocou uma foto a jogar pelas águias com um emoji a piscar o olho, a forma original como confirmou o regresso.

Os responsáveis das águias já pensavam ter perdido as hipóteses de manter o versátil jogador nas suas fileiras mas, perante a mudança de cenário, não deixaram escapar Downs que, na próxima temporada, terá ao seu alguns reforços de créditos firmados, nomeadamente Eric Coleman (poste ex-Oliveirense, onde foi campeão nas duas últimas temporadas), Damian Hollis (extremo que atuava em Itália mas que já passou pela Luz) e o internacional português João ‘Betinho’ Gomes que, após vários anos em Itália, regressa também à Luz.De saída está o base Miguel Maria Cardoso.