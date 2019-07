Micah Downs deixa Benfica após pedir mais dinheiro

Benfica anunciou esta sexta-feira que não chegou a acordo para a continuidade do basquetebolista norte-americano Micah Downs, a principal figura da equipa na última temporada e um dos jogodores de maior qualidade que passou pela Liga Placard nos últimos anos."O basquetebolista informou que tencionava jogar numa liga mais mediática, solicitando para permanecer um vencimento que está fora da realidade do Clube no universo das modalidades", pode ler-se no comunicado do Benfica no seu site."O Sport Lisboa e Benfica comunica que não chegou a acordo para a continuidade do basquetebolista norte-americano Micah Downs.O Clube esclarece que, apesar de pretender continuar com os seus serviços, o basquetebolista informou que tencionava jogar numa liga mais mediática, solicitando para permanecer um vencimento que está fora da realidade do Clube no universo das modalidades.Face a isto, o Sport Lisboa e Benfica agradece todo o contributo dado por Micah Downs durante a temporada 2018/19, desejando-lhe felicidades para a sua carreira desportiva".