Micah Downs: «É sempre difícil jogar contra o Benfica, há uma grande rivalidade»

Micah Downs reencontra a antiga equipa no embate entre Sporting e Benfica que se disputa na quarta-feira, para a FIBA Europe Cup. O jogador norte-americano destacou a rivalidade entre leões e águias"É sempre difícil jogar contra o Benfica, há uma grande rivalidade. Ainda assim, desta vez vai ser diferente e especial por ser a primeira vez que duas equipas portuguesas se defrontam nas competições europeias. Vamos tentar impor o nosso jogo, controlar a partida e defender bem. Temos de dar tudo para conseguirmos a vitória", frisou em entrevista à Sporting TV.O extremo, de 35 anos, garantiu que a formação leonina "sente-se bem" para o jogo e destacou ainda as caractetísticas do rival. "Eles têm excelentes atiradores exteriores e são muito táticos no ataque. Temos de seguir a estratégia delineada em termos defensivos, utilizar o nosso físico e dar o máximo", reiterou Downs.