Micah Downs 'reforça' Benfica em duelo decisivo

Foram quase três meses sem jogar devido a lesão, mas agora o extremo Micah Downs está de regresso aos convocados do Benfica, podendo ser, desde já, opção para o treinador Carlos Lisboa, quando o clube da Luz defrontar amanhã (17h30)os Bakken Bears, em Aarhus. Trata-se de uma excelente notícia para os encarnados, pois o duelo com a turma dinamarquesa vai decidir, na sexta e última jornada, as contas finais do Grupo 1 da FIBA Europe Cup, com as águias a serem obrigadas a vencer para ficarem em um dos dois primeiros lugares da série e passarem aos quartos-de-final.

Depois de Betinho, que também esteve lesionado, ter regressado no dérbi frente ao Sporting, o norte-americano, de 33 anos, também está recuperado de uma operação (meniscectomia) em dezembro.

A última aparição de Downs tinha sido a 9 de novembro, quando o Benfica venceu (72-63) no reduto do Illiabum, na 6ª jornada da Liga Placard.

Depois de representar os russos do Avdotor Saratov, Micah Downs cumpre a sua segunda temporada na Luz, sendo uma das peças mais influentes na manobra tática do Benfica, com uma média de 14,5 pontos e 5,5 ressaltos por jogo.