Miguel Miranda de regresso após alta médica: «Estou feliz por voltar»

O treinador da equipa de basquetebol do V. Guimarães, Miguel Miranda, voltou ao ativo esta semana depois de ter recebido a necessária alta médica. Afastado do dia a dia da equipa durante quase dois meses, depois de uma intervenção cirúrgica, Miguel Miranda reassumiu a liderança da equipa técnica."Estou feliz por voltar. Não gosto de estar parado e acho que este foi o maior período da minha vida sem trabalhar. Nesse sentido, já sentia falta de estar aqui com a equipa, no trabalho do dia a dia. Este regresso é mais uma pequena vitória", disse, citado pelo Vitória.Miguel Miranda deu conta que vai "regressar aos poucos à minha vida profissional e sei que vai ser um processo. Penso que as coisas têm corrido bem desde a cirurgia e o tempo que passei no hospital, mas tenho de ver como o meu corpo vai reagir a este regresso"."Não foi fácil estar longe. A minha equipa técnica, na qual deposito toda a minha confiança, fez o melhor possível para que as coisas corressem da melhor forma. Agora é regressar ao trabalho e com a ajuda de todos vamos encaminhar as coisas na direção que queremos", acrescentou, antes de deixar os devidos agradecimentos: "Tenho que deixar uma palavra de apreço à equipa médica que me operou assim como aos enfermeiros e auxiliares dos neuro críticos do Hospital de São João, porque são profissionais exemplares e pessoas incríveis que me ajudaram em todo este processo".