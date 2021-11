Moncho López após triunfo europeu: «Em termos físicos a equipa está num nível fantástico»

Após a vitória do FC Porto frente aos húngaros do Szolnoki na FIBA Europe Cup, o técnico Moncho López mostrou-se contente com o rendimento dos dragões, deixando contudo um alerta que não apreciou a primeira parte.





"Estou satisfeito por termos ganho uma final, pois as possibilidades de apuramento passavam por ganhar hoje, mas não gostei de como a equipa se portou na primeira parte. Tínhamos de defender melhor, que foi o que fizemos na segunda parte, mas perdemos bolas inacreditáveis que nos poderiam ter custado caro", comentou o treinador, em declarações reproduzidas pelo site dos dragões."Temos de aproveitar a forma da equipa, que em termos físicos está num nível fantástico. Até agora, temos seis jogos e quatro vitórias na Europa. Já fizemos mais do que em outras participações europeias e os dois jogos que perdemos não estávamos na máxima força", afirmou o treinador Moncho López após a partida.