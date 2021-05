Moncho López: «Conseguimos manter alguma consistência defensiva»

O FC Porto venceu este domingo o Sporting por 81-69 no jogo 2 da final da Liga Placard, realizado no Pavilhão João Rocha. Com este triunfo os dragões igualam a eliminatória e confirmam a primeira derrota dos leões em casa esta temporada.





Em declarações no final da partida, Moncho López destacou a capacidade defensiva da sua equipa. "Há muitas semelhanças com o jogo de sexta-feira. Conseguimos manter alguma consistência defensiva, em situações de um contra um do Sporting. Hoje, a diferença foi que fomos mais capazes de encontrar ajustes adequados com o Micah Downs, que fez muita diferença no lançamento exterior. A ganhar por 14 pontos, o Sporting tem mérito (na aproximação pontual). Da nossa parte, não soubemos gerir melhor o que estava a acontecer no campo, de forma a tentar jogar seguros e organizados. Na distância no marcador que encontrámos na segunda parte, o fator Micah Downs foi o mais significativo", começou por dizer o técnico.Numa partida de grande equilíbrio, onde o FC Porto esteve quase todo o tempo em vantagem no marcador, o destaque vai para o terceiro quarto realizado pelos dragões que realizaram 29 pontos só nesse periodo. O técnico do azuis e brancos enalteceu o entrega de toda a equipa na partida: "Gostei muito do contributo dos jogadores vindos do banco. Todos deram alguma coisa, um 'plus' de intensidade, na capacidade de melhorar as leituras ou nos ressaltos. Hoje estivemos mais equilibrados."Com partida marcada para a próxima sexta-feira, 28 de maio, no Dragão Caixa, Moncho López acredita que a presença dos adeptos poderia ser o fator a ter em conta na conquista do título."Se fossem jogos com adeptos, diria que sim, corria muito a nosso favor. Os nossos adeptos têm sido muito importantes para chegarmos a estes dois jogos e darmos esta resposta. Os adeptos do basquetebol transmitiram-me, nas últimas semanas, que podemos vencer, somos capazes e que a equipa estava a jogar muito bem. Tentei transmitir essa mensagem aos jogadores. Se jogássemos em casa com o apoio deles, podia fazer a diferença. Assim, são duas equipas com muita experiência, nos jogadores e na equipa técnica. Vamos relativizar o fator campo, pela inexistência de adeptos", concluiu.