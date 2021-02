Moncho López: «Dia muito feliz para a nação portista»

Moncho López tinha acabado de liderar o FC Porto até à conquista da Taça Hugo dos Santos, diante do Sporting, mas as primeiras palavras do técnico espanhol foram para os portistas.





"Quero dedicar esta vitória aos nossos adeptos que tanto apoio nos têm dado. Infelizmente não podemos ter a presença física deles, por isso sabe ainda melhor dar-lhes esta alegria. É um dia feliz para a nação portista", começou por dizer à RTP2.Em relação ao jogo, o treinador dos azuis e brancos destacou o "excelente terceiro período" da sua equipa. "O Sporting entrou muito bem, tivemos dificuldades a defender e falhámos muitos lançamentos. Mas o jogo tem 40 minutos. Recuperámos e, na parte final, tivemos a capacidade de marcar os lances livres e encontrar o Pedro Pinto solto para o triplo. Construímos uma margem que conseguimos gerir naqueles segundos finais que foram uma loucura", concluiu.