Moncho López e o triunfo frente ao Benfica: «Defensivamente a equipa esteve irrepreensível»

No rescaldo da vitória sobre o Benfica, o treinador do FC Porto Moncho López elogiou o trabalho defensivo dos dragões.





"No ponto de vista defensivo a equipa esteve irrepreensível. Fizemos uma equipa do Benfica, que tem qualidade, marcar apenas 45 pontos nos primeiros 30 minutos. Foi irrepreensível", destacou o treinador dos dragões no final da partida.Moncho López elogiou também a exibição de Miguel Queiroz, que foi o maior destaque da partida. "Foi um dos melhores jogos de sempre do Miguel Queiroz, às vezes é incompreendido, mas é injusto, não conheço ninguém que trabalhe mais que ele. Ele é super comprometido com os valores do clube, faz-nos ser um bom grupo, merece um jogo destes. Para mim, o Miguel é tão importante nos dias em que não marca pontos... ou como hoje", realçou.