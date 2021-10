Moncho López e o triunfo sobre o Sporting: «Diferença esteve na condição física que foi ótima»

O FC Porto bateu o Sporting este sábado no Pavilhão João Rocha, por 78-72, em encontro da 2.ª jornada da Liga Betclic. No final do encontro, Moncho López destacou a exibição dos jogadores dos dragões e em especial no último período de jogo.





"Era um jogo difícil, como se viu em campo, e só um grande FC Porto como nós fomos podia sair daqui com a vitória. Estou feliz por isso. Estivemos sempre em jogo e no último período estivemos muito bem. Mesmo contra um Sporting com uma percentagem invulgar de lançamentos de três pontos, alguns por demérito nosso, outros por muito mérito deles. Os jogos duram 40 minutos e era essa a mentalidade com que estávamos. Não era por perder no primeiro período e no segundo que tínhamos de dramatizar", começou por dizer o treinador do FC Porto.

E acrescentou: "Na segunda parte, a equipa sentiu-se bem, está muito bem fisicamente e essa capacidade permite-nos tomar boas decisões, manter a qualidade defensiva e dominar os ressaltos até ao final. A grande diferença esteve na condição física, que foi ótima. Estou muito contente de ver como a minha equipa aguenta os 40 minutos num jogo tão difícil."



Questionado sobre se a equipa pensou no último jogo do campeonato da época passada, no qual o Sporting venceu no último segundo de um jogo que terminou envolto em polémica, Moncho López foi taxativo.



"Honestamente, não, porque temos muitos jogadores que não passaram por isso. O que aconteceu no passado aconteceu, mantemos a nossa opinião. Agora era um jogo para este campeonato. Vencer aqui não decide nada. É bom, é importante, e como disse, para vencer este jogo, tinha de ser um grande FC Porto e fomos", vincou, antes de concluir: "Mas, falta muito campeonato, muitos meses. É importante para a química e a psicologia da equipa o que está a acontecer e como nos estamos a sentir em campo e as vitórias que estamos a conseguir, porque sabemos que isto é uma corrida de fundo onde vamos ter momentos bons e maus".



Charlon Kloof destacou-se nos azuis e brancos ao apontar 19 pontos e realçou a importância do triunfo a nível psicológico para a equipa.



"O mais importante é que a equipa ganhou. Era um jogo importante e estou feliz pela vitória. É importante psicologicamente, porque quando ganhas o primeiro jogo transmites uma mensagem. Mas, relativamente ao peso que lhe atribuímos, é só mais uma vitória. Estamos no início da época e no final é que temos de ganhar. Por isso, vamos focar-nos num jogo de cada vez e em continuar a melhorar", frisou, antes de apontar aquela que considera ter sido a chave do jogo.

"Foi estarmos e jogarmos unidos. Há muitas estatísticas que não se vêm, coisas que o Vlad [Vladyslav Voytso] fez, que o Rashard [Odomes], o Miguel [Queiroz]. Podem não vir nas estatísticas, mas ajudam-nos muito. Estarmos unidos, jogarmos unidos, acreditarmos uns nos outros, fez a diferença para nós", referiu.



Do lado do Sporting, nem Luís Magalhães, nem qualquer jogador dos leões compareceram na zona mista.