"Todos esperávamos jogos intensos e está tudo em aberto. Espero mais jogos difíceis e desejo que consigamos ter um maior discernimento. Também espero não repetir os 15 turnovers cometidos hoje. Esse aspeto negativo teve a ver com alguma ansiedade dos nossos jogadores, que acabou por ser penalizadora".



Na análise à derrota do FC Porto, por 77-75 , na visita ao reduto do Benfica, Moncho López admite que os encarnados mostraram a sua melhor versão, diante de uns dragões aos quais, no seu entender, faltou "maior discernimento"."Foi um jogo muito difícil e o Benfica conseguiu fechar melhor a sua tabela. Conseguiu ter mais jogadores a contribuir com energia e intensidade. Vimos a melhor versão do Benfica e espero que consigamos fazer as coisas que já mostrámos no primeiro duelo do playoff.

Autor: Lusa