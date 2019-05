Moncho López: «Estamos com a cabeça já no playoff»

Moncho López reconheceu que "o Benfica jogou bem", depois da, no Dragão Caixa. o técnico considera que a eficácia na linha de lance livre foi determinante num jogo que já não contava para o emparelhamento do playoff."O que determinou a vitória do Benfica foi a linha de lance livre. Foi um jogo muito equilibrado e a minha equipa, que até há duas jornadas era a melhor do campeonato em lances livres, com uma percentagem de concretização acima dos 75 por cento, hoje ficou-se pelos 53%. Estamos a falar de 12 lances livres falhados, que nos teriam permitido por vezes estar na frente e jogar com outra tranquilidade.""Mas o Benfica também jogou bem. Vejo o Benfica numa linha ascendente e nós caímos um pouco nas últimas semanas devido a algumas ausências e menos treinos por lesões fizeram-nos perder algumas rotinas. Estamos com a cabeça já no playoff final, mas tudo o que fizemos hoje foi com a intenção de ganhar.""Vamos para o playoff com vantagem de campo só na primeira eliminatória (frente ao Terceira Basket), mas já passámos por esta situação outras vezes e isso não nos impediu de discutir o título. Chegámos a ser campeões sem ter o fator campo a favor.""Confio que a minha equipa marque presença nas meias-finais. Oliveirense, Benfica, nós e previsivelmente a Ovarense deverão ser as equipas que vão estar nas meias-finais."