Moncho López: «Garantimos a vitória por quatro pontos, que é uma vantagem justa»

Moncho López, treinador do FC Porto, salientou que o último quarto da partida, na vitória frente ao Benfica por 80-76, na meia-final da Taça Hugo dos Santos, foi determinante para o resultado positivo da sua equipa.





"O último período foi determinante. Tivemos uma primeira parte boa, mas há que reconhecer que o terceiro período do Benfica foi fortíssimo. No quarto período voltámos ao nosso melhor e garantimos a vitória por quatro pontos, que é uma vantagem justa. Mesmo sabendo que havia jogo amanhã [domingo], tentámos ajustar as estratégias e fazer um esforço extra. Também, se não o fizéssemos, não havia jogo amanhã", referiu.O técnico espanhol dos dragões foi questionado sobre a superioridade da sua equipa perante o Benfica, na presente temporada e desvalorizou o facto."[A terceira vitória da época sobre o Benfica] não significa nada. Foram sempre diferenças muito equilibradas, nenhuma das vitórias foi fácil. O Benfica está em crescimento e os jogos anteriores não servem para nada", sublinhou.