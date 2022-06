Moncho López: «O nosso plano de jogo fracassou de forma estrondosa»

Moncho López assumiu que o Benfica dominou o jogo 1 da final do playoff da Liga Betclic e lamentou que o FC Porto não tivesse conseguido lidar com a pressão efetuada pelos encarnados, que venceram por 79-58 "Foi um jogo de sentido único, com o Benfica muito dominador. Não estivemos cá, nunca nos adaptámos à pressão do Benfica, o Benfica foi mais forte. Há muito mérito do Benfica, o jogo ficou difícil e custou-nos acreditar", começou por referir o treinador dos dragões no final da partida.

"O nosso plano de jogo fracassou de forma estrondosa. Não conseguimos explorar o que queríamos, nem do ponto de vista ofensivo, nem tão pouco a nível defensivo", frisou Moncho López, que realçou ainda a importância do primeiro jogo para o vencedor da competição mas sem deitar a toalha ao chão.

"Já joguei muitas finais e o primeiro jogo é muito importante, com percentagens muito altas no desfecho do vencedor favorável à equipa que o ganha. Mas, obviamente, não deixa de ser só 1-0. Temos de entender que no segundo jogo não vamos encontrar um Benfica que facilite e temos de ser mais competentes", vincou.