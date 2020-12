Moncho López: «O Sporting é um justo vencedor»

O FC Porto perdeu esta terça-feira a invencibilidade na Liga Placard, ao sair derrotado (63-57) do Pavilhão João Rocha frente ao Sporting. Após a partida, o técnico dos dragões considerou que a estratégia defensiva do adversário fez a diferença.





"Quando se faz um jogo com tão poucos pontos, normalmente diz-se que foi um mau jogo das duas equipas, mas acho que não. Estiveram mal no lançamento, é verdade, falhou-se muito, as percentagens não são boas, mas foi um jogo muito defensivo e muito condicionado pela defesa do Sporting. Há que dar os parabéns, sabíamos que é uma equipa que utiliza muito o físico, no limite da legalidade. É muito difícil jogar assim e apitar assim. Respeito essa maneira de jogar e quero que a minha equipa esteja preparada para isso", afirmou Moncho López."Demorámos tempo a adaptar-nos, não nos sentíamos bem. Tentámos estar sempre no jogo, procurando defensivamente fazer o nosso trabalho, de estabilidade, mas concedemos muitos ressaltos na primeira parte. Vamos conseguindo defensivamente responder a alguns lançamentos do Sporting. Na segunda parte, fomos capazes de estar em campo melhor e jogámos com outra mentalidade, contra essa disponibilidade física do Sporting. Fomos recuperando e empatámos. Quando o jogo empata, o Diogo Ventura esteve muito bem, mas nós estivemos muito incompetentes defensivamente. Há muito demérito da nossa parte e mérito do Sporting. A partir daí, o jogo fica muito difícil para nós e, quando voltámos a aproximarmo-nos, precipitámo-nos em dois ataques seguidos", acrescentou."O Sporting é um justo vencedor, esteve sempre na frente e, num jogo tão defensivo, eles tiveram mais regularidade que nós e aproveitaram muito bem a nossa quebra pontual", rematou o técnico do FC Porto.