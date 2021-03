Moncho Lopez: «Poderia ter ganho qualquer equipa»

Moncho Lopez assumiu que a vitória no clássico poderia calhar para cada uma das equipas. "[Foi] Um jogo, como todos os jogos com o Sporting, muito equilibrado. Somos duas equipas que andam assim toda a época. Sabemos que o nosso terceiro período, normalmente, costuma ser forte e hoje não foi exceção. Acho que o terceiro período, depois de uma primeira parte difícil, nos fez acreditar que poderíamos vencer", atirou o técnico portista, em declarações no final da partida.





"Com muito trabalho e muita crença levámos o jogo ao prolongamento. No prolongamento, acho que jogámos muito bem. Não começou bem, mas a equipa teve a capacidade de reagir. Crer que podes ganhar não serve de nada se não fizeres por isso. Não chega ter confiança, acreditar muito e ter ambição. E hoje a equipa, num jogo muito difícil, perante um adversário muito difícil mostrou elementos objetivos para a construção da vitória.""A equipa, objetivamente, construiu a vitória com muita dificuldade. Poderia ter ganho qualquer equipa e o Sporting poderia ter ganho. Quando juntas capacidade de construir a vitória, com motivação, com fé, obviamente, que as coisas correm bem", concluiu.