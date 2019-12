Moncho López: «Sporting é um justo vencedor. Nada se perde, mas deixámos de estar em 1.º»

O FC Portocom o Sporting, em jogo da 11.ª jornada do campeonato nacional de basquetebol, naquela que foi a primeira derrota dos dragões para a prova.No final do encontro, Moncho López, treinador do FC Porto, frisou que a equipa portista "não foi fiel a si própria", atriubuindo o "mérito" aos leões pelo triunfo.

"Nunca gostamos de perder, mas não quero ir além de uma derrota contra uma das melhores equipas do campeonato. Era suposto um equilíbrio que o Sporting conseguiu quebrar com facilidade na segunda parte. Construíram a vitória através do seu estilo de jogo, mas também aproveitando o facto de não termos sido fiéis a nós próprios. Há muito mérito deles e muita incapacidade nossa por permitirmos vários pontos em transição", afirmou o técnico portista.



Justiça do vencedor

"Estragámos o jogo no ataque e desequilibrámo-nos muito na recuperação defensiva. O Sporting é um justo vencedor. Obviamente, não se perde nada hoje, mas deixámos de estar em primeiro. Os momentos de decisão não são agora, mas temos de continuar a trabalhar e a ganhar."

As lesões prolongadas de Tanner McGrew e Max Landis



"Não fica bem comentar quando o Sporting atua sem dois jogadores estrangeiros. A ausência do Landis elevou a nossa exigência. Fizemos a pior percentagem de triplos em toda a época [28%] e faltou o nosso especialista, mas as duas equipas estavam desfalcadas e havia elementos suficientes do nosso lado para construir uma vitória. A lesão aconteceu muito perto deste jogo, mas não vou utilizar isso como desculpa."



Mercado de transferências

"Estamos a falar do segundo jogador que perde a época inteira. Estamos sempre a verificar o que está disponível no mercado, mas não queremos tomar decisões com urgência. Prevejo que nos próximos jogos ainda não tenhamos um substituto, mas não há urgência nem queremos fixar prazos. Vamos avaliar os jogadores disponíveis e verificar se algum encaixa no perfil que necessitamos", vincou.