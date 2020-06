Luís Abreu, antigo treinador do Terceira Basket, encontrado morto em casa

Luís Abreu, treinador do Terceira Basket até à interrupção do campeonato devido à pandemia, foi encontrado morto na noite de sábado, em casa. O malogrado técnico tinha 40 anos e enfrentava problemas pessoais e familiares graves, estando atualmente de baixa médica (por problemas do foro psicológico) da Caixa Geral de Depósitos, onde trabalhou durante anos.

“Fomos apanhados de surpresa. Durante a noite adormeceu e não acordou”, reconheceu a Record o ex-coordenador do basquetebol do Carnide, Telmo Botelho, que foi adjunto de Luís Abreu na equipa feminina na época em que lograram subir à divisão principal do basquetebol nacional. “Era dedicadíssimo, colocava o basquetebol à frente de tudo. Conseguia aliar o bom humor com o rigor e impetuosidade que é preciso. Fui adjunto dele no último campeonato nacional do Carnide e foi dos melhores anos da minha vida”, lembrou Telmo Botelho.

Luís Abreu foi ainda treinador da equipa feminina do Sporting antes de chegar ao Carnide, onde esteve três épocas. Rescindiu o contrato em fevereiro e viria a assinar pelo Terceira Basket. Tinha convites do Vilafranquense e do Algés para regressar ao ativo na próxima época. “A desvinculação do Carnide foi meramente desportiva. Os resultados não estavam a aparecer e não havia uma boa relação com algumas jogadoras”, indicou Telmo Botelho. À família enlutada, Record apresenta as mais sentidas condolências.