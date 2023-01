Morreu Rod Nealy, ex-jogador do V. Guimarães

Roderick Nealy perdeu a vida aos 42 anos vitimado por um acidente vascular cerebral. O antigo basquetebolista brilhou em Portugal ao serviço do V. Guimarães, clube que emitiu uma nota de pesar pelo norte-americano."O Vitória Sport Clube vem por este meio expressar o mais profundo pesar pelo falecimento de Roderick Nealy, ex-atleta de basquetebol dos conquistadores. Jogador que passou com grande sucesso no clube vitoriano nas épocas de 2009/2010 e 2017/2018, faleceu aos 42 anos. À família e amigos de Rod Nealy, o Vitória Sport Clube endereça as mais sentidas condolências neste momento difícil", pode ler-se em comunicado.Por duas vezes, Nealy havia sido considerado o MVP da fase regular do campeonato.