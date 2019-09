Mundial: Angola bate Filipinas e soma primeiro triunfo

A seleção angolana de basquetebol somou esta quarta-feira a primeira vitória na 18.ª edição do Mundial de basquetebol, na China, ao bater as Filipinas por 84-81, após prolongamento, em encontro disputado em Foshan.O conjunto africano, que tinha perdido os dois primeiros encontros no Grupo D, com a Sérvia (105-59) e a Itália (92-61), ficando afastada da segunda fase, logrou o triunfo no tempo extra, depois de desperdiçar uma vantagem de 12 pontos.Angola, que vai disputar um lugar entre o 17.º e o 32.º, terminou o primeiro período a vencer por um ponto (21-20), atingiu o intervalo a liderar por quatro (38-34) e, após três quartos, comandava por 10 (56-46).No início do quarto período, os africanos chegaram a liderar por 61-49, mas permitiram a recuperação das Filipinas, que viraram o resultado e comandaram por 70-67.Após um empate a 73, o encontro acabou, no entanto, por decidir-se apenas no tempo extra, com Angola a prevalecer 'in-extremis' por três pontos, num jogo em que foi comandada por Valdelicio Joaquim, autor de 20 pontos e sete ressaltos.Yanick Moreira, com 12 pontos e 15 ressaltos, também de destacou nos angolanos, enquanto os ex-benfiquistas Jacques Conceição e Carlos Morais contribuíram com 10 e 11 pontos, respetivamente.Na formação filipina, que sofreu o terceiro desaire em três encontros, destaque para Andray Blatche, que terminou o embate com 23 pontos e 12 ressaltos.