Mundial: Angola perde com Irão no primeiro jogo de classificação

A seleção angolana de basquetebol estreou-se esta sexta-feira com uma derrota na fase de apuramento do 17.º ao 32.º lugares do 18.º Mundial de basquetebol, na China, ao perder por 71-62 contra o Irão, em encontro do Grupo N.Depois de fechar a primeira fase com, após derrotas com Sérvia (105-59) e a Itália (92-61), Angola cedeu face aos asiáticos, depois de acabar a primeira parte no comando (29-28).Os iranianos já fecharam o terceiro quarto na frente (48-45) e, depois, dominaram o último, com uma vantagem máxima de 12 pontos (70-58), num embate em que foram liderados por Mohammadsamad Nik Khahbahrami, autor de 21 pontos.Na formação angolana, que no domingo defronta a Tunísia, seleção comandada pelo português Mário Palma, destaque para os 17 pontos do ex-benfiquista Carlos Morais.