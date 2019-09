Mundial: Estados Unidos batem Polónia e acabam em sétimo

Os Estados Unidos fecharam esta sexta-feira o 18.º Mundial de basquetebol no sétimo lugar, a sua pior classificação de sempre na prova, ao baterem a Polónia por 87-74, num jogo que dominaram desde início.Depois de duas derrotas consecutivas,(89-79), nos quartos de final, e á(94-89), em jogo de apuramento do quinto ao oitavo lugares, o cinco de Gregg Popovich despediu-se da China com um triunfo.Ainda assim, não evitou o pior registo de sempre, que era o sexto lugar da edição 2002, que, curiosamente, os Estados Unidos acolheram, em Indianápolis. Em Jogos Olímpicos, nunca falharam as medalhas - terceiros em 1988 e 2004.Os norte-americanos, que só estiveram a perder por 2-0, chegaram a final do primeiro período já a vencer por 14 (28-14), aumentando o avanço até ao intervalo (47-30), para, na segunda parte, nunca liderarem por menos de sete pontos.Donovan Mitchell, com 16 pontos, 10 assistências e três ressaltos, foi o melhor dos vencedores, que contaram ainda com 13 pontos, seis ressaltos e seis assistências de Khris Middleton e 12 pontos e sete assistências de Derrick White.Na formação polaca, destaque para os 18 pontos e sete ressaltos de Mateusz Ponitka, os 17 pontos de Adam Waczynski e os 15 de AJ Slaughter.Ainda esta sexta-feira, a partir das 13 horas (em Lisboa), Sérvia e República Checa discutem o quinto lugar.