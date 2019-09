Mundial: Estados Unidos perdem e registam pior classificação de sempre

Os Estados Unidos sofreram esta quinta-feira o segundo desaire consecutivo no 18.º Mundial de basquetebol, na China, ao perderem com a Sérvia por 94-89, e já só podem ser sétimos, que será a sua pior classificação de sempre.Nas anteriores 17 edições, desde 1950, os norte-americanos tinham como pior registo o sexto lugar da edição 2002, que, curiosamente, acolheram, em Indianápolis, e em Jogos Olímpicos nunca falharam as medalhas - terceiros em 1988 e 2004.Em encontro de atribuição do quinto ao oitavo lugares, os norte-americanos,nos quartos (89-79), entraram a 'dormir', sofrendo um inacreditável parcial de 32-7, do qual nunca recuperaram.A liderança por 2-0 foi a única em todo o jogo do cinco de Gregg Popovich, que se colocou a escassos quatro pontos ao intervalo (44-40) e esteve a dois no terceiro período (61-59), mas nunca conseguiu voltar ao comando do marcador.Depois de terem sofrido face aos gauleses a primeira derrota depois de 58 triunfos seguidos em competições FIBA, entre Mundiais (24) e Jogos Olímpicos (34), os norte-americanos voltaram, assim, a 'tombar', sendo que, na despedida, vão encontrar o derrotado do embate entre Polónia e República Checa.Harrison Barnes, com 22 pontos, cinco ressaltos e quatro assistências, liderou os norte-americanos, secundado por Kemba Walker (18 pontos, oito assistências e quatro ressaltos) e Khris Middleton (16 pontos e seis ressaltos).Na formação sérvia, o melhor foi Bogdan Bogdanovic, que marcou 28 pontos, incluindo sete triplos, em 14 tentados (os europeus acertaram 15 de 31), enquanto Nikola Jokic contribuiu com nove pontos e sete assistências e Vladimir Lucic com 15 pontos.Os comandados de Sasha Djordjevic fecham no sábado a participação no 18.º Mundial, defrontando o vencedor do embate entre polacos e checos, para a atribuição do quinto posto.