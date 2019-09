Mundial: França bate Austrália e repete bronze conquistado em 2014

A França conquistou este domingo o terceiro lugar do 18.ª Mundial de basquetebol, repetindo na China a classificação de 2014, ao bater a Austrália por 67-59, depois de ter estado sempre em desvantagem nos três primeiros períodos.A formação australiana, que tentava conquistar a primeira medalha para a Oceânia, fazendo melhor do que a Nova Zelândia em 2002 (quarto lugar), chegou a liderar por 15 pontos (38-23 e 40-25) no terceiro quarto, mas não conseguiu aguentar a vantagem.Os gauleses entraram para o quarto período apenas a perder por quatro pontos (46-42), depois de um parcial de 17-6, e dominaram os derradeiros 10 minutos, passando para a frente em definitivo (58-56) com um triplo de Andrew Albicy, a 3.28 minutos do fim.Nando De Colo, com 19 pontos, e Evan Fournier, com 16, foram os melhores marcadores do conjunto gaulês, enquanto Joe Ingles, com 17, e Patty Mills, com 15, lideraram os australianos.