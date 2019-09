Mundial: República Checa vence e qualifica-se para a segunda fase

A República Checa conquistou esta quinta-feira a 15.ª vaga na segunda fase do 18.º Mundial, na China, ao vencer (91-76) e eliminar a Turquia, que há dois dias quase surpreendera os Estados Unidos.Os checos juntaram-se a Polónia, Venezuela, Argentina, Rússia, Espanha, Porto Rico, Sérvia, Itália, Estados Unidos, Brasil, França, República Dominicana, Lituânia e Austrália, sendo que o último apurado será o vencedor do encontro Grécia-Nova Zelândia.No decisivo embate para determinar o segundo apurado do Grupo E, os turcos, que apenas haviam caído perante os Estados Unidos no prolongamento, dominaram os primeiros instantes, mas já chegaram a perder a final do primeiro período (22-16).A Turquia ainda liderou no segundo quarto (27-26) e esteve duas vezes igualdada no terceiro (43-43 e 45-45), mas, depois, a República Checa assumiu o comando e não mais o perdeu, liderada por 17 pontos e 11 ressaltos de Ondrej Balvin.Patrik Auda, com 16 pontos e nove ressaltos, Jaromir Bohacik, com 15 pontos, Vojtech Hruban, com 18, e Tomas Satoransky, com 11 pontos, sete ressaltos e sete assistências, também foram determinantes no sucesso dos checos.Na formação vice-campeã mundial em 2010, relegada para o apuramento do 17.º ao 32.º lugares, destaque para os 24 pontos de Cedi Osman e, pela negativa, para os seis de Ersan Ilyasova, que falhou os nove tiros de campo tentados.Quanto aos outros encontros da ronda já esta quinta-feira disputados, destaque para o Brasil, que manteve o pleno de triunfos no Grupo F, ao superar o Montenegro, agora com três desaires, por 84-73, com 14 pontos e oito ressaltos de Cristiano Felício.Em embates entre equipas já afastadas da segunda ronda, a Alemanha (96-82 à Jordânia, no Grupo G), com 10 pontos e 11 assistências de Dennis Schröder, e o Canadá (82-60 ao Senegal, no Grupo H), com 24 pontos de Cory Joseph, estrearam-se a ganhar.