Mundial: Sérvia bate checos e fecha no quinto posto

A Sérvia concluiu este sábado no quinto lugar o 18.º Mundial de basquetebol, ao vencer a República Checa por 90-81, na China, num embate que os vice-campeões da edição anterior dominaram na segunda parte.Depois de um primeiro período que terminou empatado (20-20), os checos foram melhores no segundo e chegaram ao intervalo na frente (50-41), depois de liderarem por 13 pontos (43-30), mas os sérvios viraram o jogo no terceiro.Com um parcial de 28-12, a Sérvia entrou para o último período já com sete pontos à maior (69-62) e acabou por vencer de forma confortável, depois de ter chegado a comandar o encontro por quase 20 pontos de diferença (84-66 e 88-70).Bogdan Bogdanovic, com 31 pontos, liderou os sérvios, secundado por Nikola Milutinov, com 14 pontos - sem falhar qualquer lançamento - e sete ressaltos, e Nikola Jokic, com sete pontos, 14 ressaltos e sete assistências.Na formação checa, os melhores foram Ondrej Balvin, com 12 pontos e 10 ressaltos, e Martin Peterka, com 14 pontos.Antes, os Estados Unidos garantiram o sétimo lugar, ainda assim a sua pior classificação de sempre, ao baterem a Polónia por 87-74, depois de duas derrotas consecutivas.O 18.º Mundial de basquetebol termina no domingo, com a França e a Austrália a discutirem o bronze, a partir das 09:00, e a Argentina e a Espanha a disputarem a final, às 13:00, ambas à procura do segundo cetro mundial.