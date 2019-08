Mundial: Sérvia, Espanha e Argentina estreiam-se com vitórias

Sérvia, Espanha e Argentina, candidatos a um lugar no pódio, estrearam-se este sábado no Mundial 2019 de basquetebol, que arrancou na China, com vitórias expressivas sobre Angola, Tunísia e Coreia do Sul, respetivamente.Em Foshan, a seleção sérvia, que é vice-campeã olímpica, mundial e europeia, estragou a estreia de Angola e esmagou a formação africana por 105-59, com Bogdan Bogdanovic em destaque, com 24 pontos. Do lado dos angolanos, de nada valeram os 15 pontos de Carlos Morais, base do Benfica.No outro duelo do Grupo D, a Itália imitou a Sérvia e bateu as Filipinas também com 46 pontos de diferença, mas por 108-62.A Espanha, campeã mundial em 2006, apanhou um susto frente à Tunísia, tendo chegado ao final do primeiro quarto em desvantagem (16-17), mas acabou por 'despachar' o norte-africanos por 101-62, em Guangzhou. O base Ricky Rubio, com 17 pontos e nove assistência, foi eleito o homem do jogo.Os espanhóis lideram o Grupo C em igualdade pontual com Porto Rico, que venceu o Irão, por 83-81.Em Wuhan, a Argentina, campeã em 2004 e terceira classificado em 2008, também se estreou com um convincente triunfo sobre a Coreia do Sul, por 95-69, e lidera o Grupo B juntamente com a Rússia, que bateu a Nigéria (82-77).A atuar em casa, em Pequim, a China, que tem como melhor resultado o oitavo lugar alcançado em 1994, estreou-se com uma vitória sobre a Costa do Marfim, por 70-55, e partilha a liderança do Grupo A com a Polónia, que bateu a Venezuela (80-69).